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От Калашниковой сбежала суррогатная мать

Катерина Саломе
16 минут назад

Анна Калашникова и Иван Семенов, мечтая стать родителями, прибегли к услугам суррогатной матери. Однако женщина, вынашивающая их наследника, внезапно сбежала. Подробностями случившегося теледива поделилась в программе «На самом деле» на Первом канале.

От Калашниковой сбежала суррогатная мать
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Она не выходит на связь, вообще ведет себя странно. После того, как я потеряла ребенка в 2017 году, не получалось забеременеть… Был страх, что из-за стресса опять будет выкидыш. О втором ребенке всегда мечтала»,

— рассказала Калашникова.

Анна подозревает, что причиной столь внезапному исчезновению послужил тот факт, что женщина просто-напросто обманула будущих родителей. По словам певицы, суррогатная мать сбежала после того, как Калашникова попросила ее сдать тест на материнство.

«Мне лично позвонила гинеколог и потребовала это сделать. Настя начала задавать врачу странные вопросы: "А это правда чужой ребенок? А можно вступать в интимную близость?" У врача возникли подозрения, что Настя носит не моего ребенка…»

— заявила исполнительница.

В результате выяснилось, что Анна действительно не являлась биологической матерью плода. И это при всем том, что суррогатная родительница получила за ребенка от будущих родителей крупную сумму денег.

«Я больше года потратила на поиски суррогатной мамы. В итоге нашла Настю, которая мне сразу понравилась. Она такая нежная и у нее уже есть дочь. Заплатила Насте три миллиона за конфиденциальность, сами роды стоят тоже 3 миллиона. Помимо этого, снимала ей квартиру, помогала едой — это 100 тысяч каждый месяц»,

— заключила телезвезда.

Ранее мы сообщали о том, что Гагарина с бывшим мужем делят ребенка.

Звёзды,Анна Калашникова,Иван Семенов,
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