От Калашниковой сбежала суррогатная мать

«Я больше года потратила на поиски суррогатной мамы. В итоге нашла Настю, которая мне сразу понравилась. Она такая нежная и у нее уже есть дочь. Заплатила Насте три миллиона за конфиденциальность, сами роды стоят тоже 3 миллиона. Помимо этого, снимала ей квартиру, помогала едой — это 100 тысяч каждый месяц»,