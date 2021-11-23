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За что Долину изгнали из Москвы в 1983 году

Катерина Саломе
2 часа назад

Лариса Долина рассказала, что в 1983 году ее изгнали из Москвы простым росчерком пера. Артистка по сей день вспоминает тот случай с болью. Подробностями исполнительница поделилась на YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

За что Долину изгнали из Москвы в 1983 году
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Нас просто уволили всех из «Росконцерта», 270 человек, включая народных, заслуженных, лауреатов и так далее. Вот такой странный закон был издан тогдашним министром культуры Российской Федерации. Я даже фамилию помню – Мелентьев. Он мне тогда, по сути, сломал жизнь»,

— рассказала Лариса.

Исполнительница призналась, что ей пришлось уехать в Ленинград. Там она оказалась в крайне тяжелом положении: без денег и без работы. «Жили в одной комнате впятером: я, муж, ребенок грудной и его родители за перегородкой», — вспоминает Долина.

Народной артистке пришлось от безысходности устроиться за копейки в «Ленконцерт». Переломным моментом стало приглашение Ларисы на телевизионный проект «Товарищ кино», где три дня съемок кормили ее практически месяц. Позже Долина создала свой коллектив в Ульяновске.

Ранее мы писали о том, что поклонники не узнали Долину в новом образе.

Звёзды,Лариса Долина,
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