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Уилл Смит рассказал о проблемах со здоровьем от переизбытка секса

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Американский актер Уилл Смит рассказал о проблемах со здоровьем от переизбытка секса. Фрагменты из его новых мемуаров «Уилл» публикует издание The Independent.

Уилл Смит рассказал о проблемах со здоровьем от переизбытка секса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артист вспомнил о «безудержной сексуальной жизни», которая была у него после расставания с первой девушкой Мелани. На тот момент Смиту было 16 лет.

«Я отчаянно нуждался в помощи, но ведь таблетки от горя не существует. Я прибегал к гомеопатическим средствам в виде покупок и безудержных половых сношений»,

— говорится в книге актера.

По его словам, в течение несколько месяцев после разрыва с возлюбленной он занялся сексом с таким количеством женщин, что у него развилась психосоматическая реакция на оргазм. Смит заявил, что его тошнило, а иногда даже и рвало.

В сентябре 55-летний Уилл Смит признался в желании создать собственный гарем, состоящий из знаменитостей. Он отметил, что в состав его воображаемого гарема вошли бы оскароносная актриса Холли Берри и знаменитая американская балерина Мисти Коупленд.

Звёзды,Уилл Смит,
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