Американский актер Уилл Смит рассказал о проблемах со здоровьем от переизбытка секса. Фрагменты из его новых мемуаров «Уилл» публикует издание The Independent.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Артист вспомнил о «безудержной сексуальной жизни», которая была у него после расставания с первой девушкой Мелани. На тот момент Смиту было 16 лет.

«Я отчаянно нуждался в помощи, но ведь таблетки от горя не существует. Я прибегал к гомеопатическим средствам в виде покупок и безудержных половых сношений»,

— говорится в книге актера.

По его словам, в течение несколько месяцев после разрыва с возлюбленной он занялся сексом с таким количеством женщин, что у него развилась психосоматическая реакция на оргазм. Смит заявил, что его тошнило, а иногда даже и рвало.