81-летняя Светлана Светличная попала в реанимацию

81-летняя актриса Светлана Светличная попала в нейрохирургическую реанимацию одной из московских больниц. Об этом сообщила ее внучка Мария Ивашова в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале.

По ее словам, Светличной удалось самой вызвать скорую помощь, а медики настояли на госпитализации.

«Ее положили в нейрохирургическую реанимацию, а там нет мобильных телефонов. Можно общаться только с лечащим врачом»,

При этом ранее СМИ сообщали, что актриса пропала в Москве.

С заявлением в полицию обратилась родственница Светличной. Как она сообщила, Светлана не выходила на связь с 22 октября. А позднее в полицию обратился сын актрисы. Он уточнил, что Светлана Светличная пропала еще раньше — 21 октября. Ее не обнаружили в своей квартире на Погонном проезде. Позже Светличная нашлась на шоу у Андрея Малахова.

Сообщалось, что у Светланы Светличной появились признаки деменции. А после того, как во время съемок на артистку упал софит, у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.