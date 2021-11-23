Горячие женщины, которые растопили холодное сердце Венсана Касселя

23 ноября французскому актеру, режиссеру и продюсеру Венсану Касселю исполнилось 55 лет. В честь дня рождения «Рамблер» решил вспомнить историю его любви с двумя женщинами, которые смогли растопить сердце, казалось бы, неприступного ловеласа.

1/8 23 ноября французскому актеру, режиссеру и продюсеру Венсану Касселю исполнилось 55 лет. Фото: @vincentcassel Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 В честь дня рождения Венсана Касселя вспоминаем историю его любви с двумя женщинами, которые смогли растопить сердце, казалось бы, неприступного ловеласа. Фото: Кадр из фильма "Малена"/@@tinakunakey 3/8 В 1996 году Венсан Кассель на съемочной площадке познакомился с Моникой Беллуччи – они вместе снимались в фильме «Квартира». В сентябре 1999 года звезды узаконили отношения: в браке у них родились две дочери. Фото: Кадр из фильма "Квартира" 4/8 В 2013-м году Венсан Кассель и Моника Беллуччи объявили о разводе. «Я сделала выбор. Мы можем долго быть с кем-то и вдруг понять, что продолжаться это больше не может – каждый должен идти своим путем. Разрыв для меня был очень болезненным, но необходимым», – признавалась актриса через четыре года после разрыва с Венсаном. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 После развода Моника не афишировала личную жизнь: ей приписывали отношения с актером Жилем Леллушем, а в декабре 2018-го стало известно о ее романе с художником Николя Лефевром. Фото: @vanmalder 6/8 Венсан Кассель в 2018 году женился на французской модели Тине Кунаки, в 2019 у пары родилась дочь Амазони. Фото: @tinakunakey 7/8 «Мы не выбираем, в кого влюбляться, это происходит само собой. Узнав возраст Тины, я был очень удивлен», – прокомментировал актер выбор избранницы в интервью журналу Vanity Fair. Фото: @vincentcassel Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Сейчас Тина Кунаки активно снимается для глянцевых журналов, принимает участие в коммерческих съемках и показах мод по всему миру. Фото: @tinakunakey

В 1996 году Венсан Кассель на съемочной площадке познакомился с Моникой Беллуччи – они вместе снимались в фильме «Квартира». Она тогда была еще неизвестной актрисой, а он – состоявшейся звездой французского кино. Они с первого взгляда друг другу не понравились, но сблизились за время совместной работы. Кассель три года уговаривал Монику стать его женой, но Беллуччи приняла его предложение только после того, как Венсан попал в аварию.

«Я поняла, что быть вдовой лучше, чем бывшей любовницей»,

– шокировала потом звезда журналистов откровенным признанием. В 2004-м году супруги впервые стали родителями – у них родилась девочка, которую назвали Девой. Вторая дочь Леони появилась на свет у пары в 2010-м. А через три года звезды объявили о разводе.

«Я сделала выбор. Мы можем долго быть с кем-то и вдруг понять, что продолжаться это больше не может – каждый должен идти своим путем. Разрыв для меня был очень болезненным, но необходимым»,

– признавалась Беллуччи через четыре года после разрыва с Венсаном.

После развода Моника не афишировала личную жизнь: ей приписывали отношения с актером Жилем Леллушем, а в декабре 2018-го стало известно о ее романе с художником Николя Лефевром, но через год звезда рассталась с молодым любовником. По ее словам, им удалось остаться друзьями.

Венсан Кассель же в 2018 году женился на французской модели Тине Кунаки, в 2019 у пары родилась дочь Амазони.

«Мы не выбираем, в кого влюбляться, это происходит само собой. Узнав возраст Тины, я был очень удивлен»,