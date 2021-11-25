Кудрявцева рассказала о браке с молодым мужем

Телеведущая поделилась мыслями о замужестве.

Фото: @leratv @leratv

50-летняя Лера Кудрявцева и 34-летний Игорь Макаров состоят в отношениях с 2013 года. Они воспитывают дочь Машу, которая очень похожа на отца. Брак возлюбленных по-настоящему образцовый: супруги проводят все свободное время в кругу семьи и уделяют много внимания воспитанию малышки.

В беседе с Wday.ru телеведущая поделилась личным, рассказав о замужестве. По словам звезды, удивлять друг друга им уже не приходится и едва ли удастся сделать это.

У нас все ровно, спокойно, сбалансировано, мы оба знаем, у кого какие плюсы и минусы

— поделилась Кудрявцева.