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«Мы оба знаем, у кого какие плюсы и минусы»: Кудрявцева — о браке с молодым мужем

WMJ.ruиещё 2
1 час назад

Телеведущая поделилась мыслями о замужестве.

Кудрявцева рассказала о браке с молодым мужем
Фото: @leratv@leratv

50-летняя Лера Кудрявцева и 34-летний Игорь Макаров состоят в отношениях с 2013 года. Они воспитывают дочь Машу, которая очень похожа на отца. Брак возлюбленных по-настоящему образцовый: супруги проводят все свободное время в кругу семьи и уделяют много внимания воспитанию малышки.

В беседе с Wday.ru телеведущая поделилась личным, рассказав о замужестве. По словам звезды, удивлять друг друга им уже не приходится и едва ли удастся сделать это.

У нас все ровно, спокойно, сбалансировано, мы оба знаем, у кого какие плюсы и минусы

— поделилась Кудрявцева.

Кстати, ранее телеведущая рассказала о взаимоотношениях с невесткой. Она призналась, что ей удалось найти общий язык с невесткой Анастасией.

Звёзды,Игорь Макаров,Лера Кудрявцева,Woman's Day,
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