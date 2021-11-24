Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+2° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

Спустя 19 лет после расставания: Джастин Тимберлейк намерен встретиться с Бритни Спирс, чтобы попросить прощения

Peopletalk
56 минут назад

Стало известно, что бывший парень Бритни СпирсДжастин Тимберлейк, хочет лично встретиться с певицей, чтобы попросить у нее прощение за расставание, которое произошло почти 20 лет назад.

Тимберлейк намерен просить прощения у Спирс
Фото: PeopletalkPeopletalk

После того, как Бритни Спирс освободилась от 13-летней опеки своего отца, Джастин Тимберлейк проявил желание лично поддержать певицу и объясниться с ней за свои поступки, которые он сделал после их расставания. «Джастин рад, что Бритни сейчас живет той жизнью, какой она и хотела. Он бы хотел поговорить с ней лично, если она захочет этого в ответ», — сказал источник изданию HollywoodLife.

Напомним, что пара рассталась со скандалом в 2002 году. Тогда певец не только выпустил клип на песню Cry Me a River, в котором мстит похожей на Бритни Спирс девушке, но и не стеснялся обсуждать с журналистами детали романа, в том числе интимные. Многие поклонники певицы до сих пор считают, что Джастин был одним из тех, кто довел Бритни до нервного срыва, который повлиял на решение об ее опеке.

Отметим, что Джастин уже не раз извинялся и поддерживал Бритни. Например, минувшим летом певец в своем Twitter написал следующее: «Все, что происходит с ней, неправильно. Ни одной женщине нельзя запрещать самостоятельно распоряжаться собственным телом. Никого нельзя удерживать против воли. Никто также не должен просить разрешения делать все, ради чего он так много работал».

Звёзды,Джастин Тимберлейк,Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители