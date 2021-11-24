Тимберлейк намерен просить прощения у Спирс

Стало известно, что бывший парень Бритни Спирс, Джастин Тимберлейк, хочет лично встретиться с певицей, чтобы попросить у нее прощение за расставание, которое произошло почти 20 лет назад.
После того, как Бритни Спирс освободилась от 13-летней опеки своего отца, Джастин Тимберлейк проявил желание лично поддержать певицу и объясниться с ней за свои поступки, которые он сделал после их расставания. «Джастин рад, что Бритни сейчас живет той жизнью, какой она и хотела. Он бы хотел поговорить с ней лично, если она захочет этого в ответ», — сказал источник изданию HollywoodLife.
Напомним, что пара рассталась со скандалом в 2002 году. Тогда певец не только выпустил клип на песню Cry Me a River, в котором мстит похожей на Бритни Спирс девушке, но и не стеснялся обсуждать с журналистами детали романа, в том числе интимные. Многие поклонники певицы до сих пор считают, что Джастин был одним из тех, кто довел Бритни до нервного срыва, который повлиял на решение об ее опеке.
Отметим, что Джастин уже не раз извинялся и поддерживал Бритни. Например, минувшим летом певец в своем Twitter написал следующее: «Все, что происходит с ней, неправильно. Ни одной женщине нельзя запрещать самостоятельно распоряжаться собственным телом. Никого нельзя удерживать против воли. Никто также не должен просить разрешения делать все, ради чего он так много работал».