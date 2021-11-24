Тимберлейк намерен просить прощения у Спирс

Стало известно, что бывший парень Бритни Спирс, Джастин Тимберлейк, хочет лично встретиться с певицей, чтобы попросить у нее прощение за расставание, которое произошло почти 20 лет назад.

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После того, как Бритни Спирс освободилась от 13-летней опеки своего отца, Джастин Тимберлейк проявил желание лично поддержать певицу и объясниться с ней за свои поступки, которые он сделал после их расставания. «Джастин рад, что Бритни сейчас живет той жизнью, какой она и хотела. Он бы хотел поговорить с ней лично, если она захочет этого в ответ», — сказал источник изданию HollywoodLife.

Напомним, что пара рассталась со скандалом в 2002 году. Тогда певец не только выпустил клип на песню Cry Me a River, в котором мстит похожей на Бритни Спирс девушке, но и не стеснялся обсуждать с журналистами детали романа, в том числе интимные. Многие поклонники певицы до сих пор считают, что Джастин был одним из тех, кто довел Бритни до нервного срыва, который повлиял на решение об ее опеке.