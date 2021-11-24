"Переспал с половиной страны": Седокова — о первом муже

Певица Анна Седокова рассказала о своем первом супруге — капитане киевской футбольной команды "Динамо" Валентине Белькевиче. Артистка дала интервью YouTube-каналу "вМесте".
По словам Седоковой, тогда она была молодой и стеснительной девушкой, а ее муж уже "переспал с половиной страны":
"Я выходила из роддома, будучи женой капитана сильнейшей команды, обеспеченного человека, с дерматиновой розовой сумочкой в руках, на которой был нарисован плюшевый мишка. Я с этой сумкой, с ребенком и мужем, который уже переспал с половиной страны и имел обильные сексуальные контакты", — вспомнила певица.
Валентин Белькевич был старше Анны Седоковой на 10 лет. Они поженились в 2004 году. Тогда же у них родилась дочь Алина. Черех полтора года супруги развелись.
Ранее Седокова рассказала о проблемах в браке. Певица призналась, что после свадьбы прошлой осенью, она довольно часто ругается со своим супругом Янисом Тиммой.