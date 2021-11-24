"Переспал с половиной страны": Седокова — о первом муже

"Я выходила из роддома, будучи женой капитана сильнейшей команды, обеспеченного человека, с дерматиновой розовой сумочкой в руках, на которой был нарисован плюшевый мишка. Я с этой сумкой, с ребенком и мужем, который уже переспал с половиной страны и имел обильные сексуальные контакты", — вспомнила певица.