Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+8° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

"Переспал с половиной страны": Седокова — о первом муже

Мира Маркина
35 минут назад

Певица Анна Седокова рассказала о своем первом супруге — капитане киевской футбольной команды "Динамо" Валентине Белькевиче. Артистка дала интервью YouTube-каналу "вМесте".

"Переспал с половиной страны": Седокова — о первом муже
Фото: @annasedokova@annasedokova

По словам Седоковой, тогда она была молодой и стеснительной девушкой, а ее муж уже "переспал с половиной страны":

"Я выходила из роддома, будучи женой капитана сильнейшей команды, обеспеченного человека, с дерматиновой розовой сумочкой в руках, на которой был нарисован плюшевый мишка. Я с этой сумкой, с ребенком и мужем, который уже переспал с половиной страны и имел обильные сексуальные контакты", — вспомнила певица.

Валентин Белькевич был старше Анны Седоковой на 10 лет. Они поженились в 2004 году. Тогда же у них родилась дочь Алина. Черех полтора года супруги развелись.

Ранее Седокова рассказала о проблемах в браке. Певица призналась, что после свадьбы прошлой осенью, она довольно часто ругается со своим супругом Янисом Тиммой.

Звёзды,Валентин Белькевич,Янис Тимма,Анна Седокова,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители