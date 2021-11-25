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Ксения Бородина высмеяла Курбана Омарова и его новую девушку

Вечерняя Москваиещё 3
2 часа назад

Известная российская телеведущая Ксения Бородина высмеяла своего бывшего супруга бизнесмена Курбана Омарова и его новую девушку.

Бородина высмеяла Омарова и его новую девушку
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Несколько дней назад Курбан Омаров разместил на своей странице в Instagram фотографию, на которой была видна рука загадочной незнакомки. На запястье девушки красовались часы на браслете, в отражении которого пользователи Сети разглядели черты лица новой возлюбленной бизнесмена.

«Тем, кто разглядел и вычислил по отражению на часах девушку, отдельный респект. Бедные ваши мужья! Поверьте мне на слово, жизнь с женщиной, у которой так бурно развита"шерлокхолмская фантазия", — это сущий адок»,

— посмеялся над фанатами Курбан.

В этой ситуации не смогла промолчать и бывшая супруга бизнесмена Ксения Бородина. Телеведущая как раз отвечала на вопросы поклонников, когда Курбан разместил свой пост. «Почему в ваших часах никогда не удается кого-либо разглядеть»? — спросили пользователи Сети.

«Может, в следующий раз нужно купить оригинал? Через паль легче разглядеть»,

— незамедлительно ответила Бородина на своей странице в Instagram.

6 августа 2021 года стало известно, что Ксения Бородина официально развелась с Курбаном Омаровым.

Звёзды,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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