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Канье Уэст захотел вернуть Ким Кардашьян

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Рэпер Канье Уэст, ранее официально сменивший имя на Йе и отказавшийся от фамилии, пожелал вернуть подавшую на развод супругу Ким Кардашьян. Об этом хип-хоп-исполнитель заявил во время службы в одной из церквей Лос-Анджелеса, видеозапись его речи появилась в Twitter.

Канье Уэст захотел вернуть Ким Кардашьян
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

«Бог хочет, чтобы вы видели, что все можно искупить. И что все отношения, которые мы создали, в которых мы наделали ошибок, в которых я наделал ошибок... я публично творил непотребные для мужа вещи. Я не знал, что буду сегодня стоять здесь за этим микрофоном. Я здесь, чтобы все изменить», — сказал Уэст.

Артист подчеркнул, что является патриархом своей семьи и должен быть рядом с детьми.

«Так что, если я не в доме, то я беру дом рядом с домом. Я делаю все, чтобы быть рядом. Я пытаюсь выразить это наиболее здраво — я должен вернуться домой. Потому что если враг может разделить Кимйе (Ким и Йе — прим. «Ленты.ру»), то появятся миллионы семей, которые будут думать, что такой разрыв — это нормально. Но когда бог воссоединит Кимйе, появятся миллионы семей, на которых это повлияет, и они смогут пережить разрыв, травму», — отметил рэпер.

21 ноября официально подтвердились слухи о новом романе Кардашьян со звездой шоу Saturday Night Live (SNL), американским актером Питом Дэвидсоном. Кардашьян подала на развод с Уэстом в феврале после семи лет брака. Позже стало известно, что рэпер изменял жене с популярной певицей, имя которой не называется.

Звёзды,Пит Дэвидсон,Ким Кардашьян,Lenta.ru,
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