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Звездные мужчины, которые не скрывают, что делали пластику

WomanHit.ru
3 часа назад

Мужчины так же, как и женщины хотят хорошо выглядеть, особенно знаменитости. Одни исправляют какие-то дефекты во внешности, другие просто омолаживаются. WomanHit.ru решил узнать, какие известные мужчины делали себе пластику и не скрывают этого.

Звездные мужчины, которые не скрывают, что делали пластику
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Райан Гослинг в самом начале своей карьеры сделал себе ринопластику, чтобы исправить искривленную перегородку. Но пластические хирурги сделали все настолько аккуратно и незаметно, что, если бы сам актер не говорил о коррекции, поклонники бы ничего не заметили.

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Зак Эфрон за последние годы подвергся большой трансформации. Первая операция актера была сделана для исправления формы носа. Черты лица стали более аккуратными и привлекательными, что открыло Заку путь в большое кино и помогло стать кумиром многих девушек. Но звезда «Классного мюзикла» решил не останавливаться на достигнутом и увлекся разными бьюти-процедурами. Многочисленные уколы изменили лицо голливудского красавца до неузнаваемости.

Дуэйн Джонсон начинал свою карьеру с футбола и рестлинга, а потом его пригласили в кино. Несмотря на мускулистое тело, актер однажды решился на липосакцию для более выраженного рельефа. А в 2005 году Дуэйн признался, что прибегал к пластической хирургии для удаления гинекомастии (увеличения грудных желез).

Джордж Клуни в 2007 году рассказал в одном интервью, что самым большим изменением в его жизни стало хирургическое вмешательство. Актер сделал блефаропластику. Ему показалось, что его взгляд стал менее пронзительным, потому пришло время подтянуть веки. Клуни действительно стал выглядеть моложе.

Микки Рурк был секс-символом 80-х, он покорял миллионы женских сердец и был одним из самых привлекательных голливудских актеров. Но увлечение боксом внесло коррективы во внешность звезды. От множества шрамов пришлось избавляться в кабинете хирурга. Микки не раз подтягивал кожу на лице, делал пластику носа и наращивал волосы. Поклонники были в свое время очень огорчены такой трансформацией.

Майкл Дуглас не скрывает того, что он делал подтяжку лица. Перед свадьбой с Кэтрин Зетой-Джонс актер решился на омоложение, ведь он должен был соответствовать молодой жене. Это не единственная пластическая операция Майкла — он еще несколько раз делал подтяжки и прибегал к уколам ботокса. Интересно, что многие процедуры артисту делали в номере отеля, а не в клинике.

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