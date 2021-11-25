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Девятилетняя дочь Киркорова вышла в свет с сумкой за 680 тысяч рублей

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Девятилетняя дочь российского певца Филиппа Киркорова вышла в свет с сумкой за сотни тысяч рублей. Соответствующее фото появилось на странице артиста в Instagram.

Дочь Киркорова вышла в свет с сумкой за 680 тысяч рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Киркоров посетил премьеру мультфильма «Энканто» вместе с детьми: дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином. Девочку запечатлели на ковровой дорожке в розовом костюме модного дома Gucci, состоящего из брюк и куртки, футболке в тон наряда и белых кроссовках.

Ее образ дополнила сумка люксового бренда Dolce & Gabbana из коллекции 2015 года c изображением роз и ангелов. Согласно информации Telegram-канала «НеМалахов», примерная стоимость аксессуара из старой линейки составляет 680 тысяч рублей.

Мартин, в свою очередь, выбрал для мероприятия синие джинсы, белый лонгслив бренда Gucci и кроссовки такого же цвета. В свою очередь Киркоров вышел на публику в белой футболке, брюках-карго и кожаной куртке Louis Vuitton коричневого цвета и оранжевыми полосками.

Известно, что мероприятие состоялось в московском парке «Зарядье».

В сентябре 2020 года сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр показал наряд Dior за десятки тысяч рублей. На нем были голубой костюм упомянутого модного дома, который состоит из хлопковых брюк и свитшота. Стоимость наряда начинается от 560 фунтов стерлингов (56 тысяч рублей).

Звёзды,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,Филипп Киркоров,Louis Vuitton,
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