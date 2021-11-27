Рэпер 50 Cent высмеял обнаженные фотографии Мадонны

Американский рэпер 50 Cent высмеял обнаженные фотографии певицы Мадонны. Он посвятил ей два поста в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Хип-хоп-артист опубликовал откровенный снимок Мадонны и назвал его «самым смешным дерьмом». В кадре можно увидеть торчащие из-под кровати ягодицы и ноги исполнительницы, на ней надеты сетчатые колготки и лакированные туфли на каблуке.

«Йо, это самое смешное дерьмо. Лол. Это Мадонна под кроватью, которая пытается прикинуться девственницей в 63 года», — написал рэпер.

Позднее он также запустил челлендж, в котором предложил подписчикам сфотографироваться в такой же позе.