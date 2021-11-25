Заболевший COVID Павлиашвили рассказал о своем состоянии

Популярный певец Сосо Павлиашвили заразился коронавирусом и рассказал СМИ о своем здоровье.
«Всё хорошо, у меня бессимптомно. Подтвердили просто COVID-19. Я на даче, у меня всё хорошо. Уже практически выздоровел. Но на всякий случай ещё несколько дней здесь побуду, живём активно, хоть и в изоляции», — рассказал певец беседе с Life.ru.
Артист отметил, что он продолжает слушать музыку, дистанционно общаться с друзьями и гуляет на воздухе во дворе.
По словам Павлиашвили, после заражения у него немного поднялась температура, а затем исчезло обоняние. ПЦР-тест подтвердил заражение коронавирусной инфекцией.
Ранее мы писали о скандале, который возник из-за слов Ларисы Гузеевой о прививке актера Валерия Гаркалина.
В беседе с подписчиками в своем Instagram актриса и телеведущая Лариса Гузеева обсуждала необходимость вакцинации и заявила, что у актера Валерия Гаркалина, недавно скончавшегося от коронавируса, прививки не было.
«Он лежал рядом со мной. У него не было ни одной прививки», — сказала звезда шоу «Давай поженимся!».
Позже она заявила, что о вакцинации Гаркалина она ничего не знала.