Заболевший COVID Павлиашвили рассказал о своем состоянии

«Всё хорошо, у меня бессимптомно. Подтвердили просто COVID-19. Я на даче, у меня всё хорошо. Уже практически выздоровел. Но на всякий случай ещё несколько дней здесь побуду, живём активно, хоть и в изоляции», — рассказал певец беседе с Life.ru.