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Заболевший коронавирусом Сосо Павлиашвили рассказал о своем состоянии

Диана Товсепова
2 часа назад

Популярный певец Сосо Павлиашвили заразился коронавирусом и рассказал СМИ о своем здоровье.

Заболевший COVID Павлиашвили рассказал о своем состоянии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Всё хорошо, у меня бессимптомно. Подтвердили просто COVID-19. Я на даче, у меня всё хорошо. Уже практически выздоровел. Но на всякий случай ещё несколько дней здесь побуду, живём активно, хоть и в изоляции», — рассказал певец беседе с Life.ru.

Артист отметил, что он продолжает слушать музыку, дистанционно общаться с друзьями и гуляет на воздухе во дворе.

По словам Павлиашвили, после заражения у него немного поднялась температура, а затем исчезло обоняние. ПЦР-тест подтвердил заражение коронавирусной инфекцией.

Ранее мы писали о скандале, который возник из-за слов Ларисы Гузеевой о прививке актера Валерия Гаркалина.

В беседе с подписчиками в своем Instagram актриса и телеведущая Лариса Гузеева обсуждала необходимость вакцинации и заявила, что у актера Валерия Гаркалина, недавно скончавшегося от коронавируса, прививки не было.

«Он лежал рядом со мной. У него не было ни одной прививки», — сказала звезда шоу «Давай поженимся!».

Позже она заявила, что о вакцинации Гаркалина она ничего не знала.

Звёзды,Сосо Павлиашвили,Валерий Гаркалин,Лариса Гузеева,
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