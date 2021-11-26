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«Все клал на книжку»: Зарубина озвучила зарплату Малинина

Даша Краснова
29 минут назад

Ольга Зарубина в эфире программы «Судьба человека» раскрыла официальную зарплату своего первого мужа Александра Малинина. Пара была вместе еще во времена СССР.

«Все клал на книжку»: Зарубина озвучила зарплату Малинина
Фото: @alexandr_malinin@alexandr_malinin

По словам певицы, Малинин не участвовал в жизни дочери и не помогал ей финансово.

«Александр после расставания не участвовал в воспитании нашей дочери. Он не помогал и не приходил. Я не оформляла официальные алименты на ребенка. Попросила как-то у него денег. Хотела с ним договориться. Знала, что он работает и у него есть концерты. Но он все клал на свою книжку».

Зарубина призналась, что певец давал ей копейки на содержание ребенка.

«Получилось, что официальная зарплата у него в месяц всего 100 рублей. То есть мне приходилось 25 рублей на больного ребенка. Он зарабатывал тысячами», — сказала Зарубина.

Ранее Бочкарева заявила, что бывший муж не платит алименты.

Звёзды,Ольга Зарубина,Александр Малинин,
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