«Все клал на книжку»: Зарубина озвучила зарплату Малинина

«Александр после расставания не участвовал в воспитании нашей дочери. Он не помогал и не приходил. Я не оформляла официальные алименты на ребенка. Попросила как-то у него денег. Хотела с ним договориться. Знала, что он работает и у него есть концерты. Но он все клал на свою книжку».