«Все клал на книжку»: Зарубина озвучила зарплату Малинина

Ольга Зарубина в эфире программы «Судьба человека» раскрыла официальную зарплату своего первого мужа Александра Малинина. Пара была вместе еще во времена СССР.
По словам певицы, Малинин не участвовал в жизни дочери и не помогал ей финансово.
«Александр после расставания не участвовал в воспитании нашей дочери. Он не помогал и не приходил. Я не оформляла официальные алименты на ребенка. Попросила как-то у него денег. Хотела с ним договориться. Знала, что он работает и у него есть концерты. Но он все клал на свою книжку».
Зарубина призналась, что певец давал ей копейки на содержание ребенка.
«Получилось, что официальная зарплата у него в месяц всего 100 рублей. То есть мне приходилось 25 рублей на больного ребенка. Он зарабатывал тысячами», — сказала Зарубина.