Что стало с участниками Modern Talking

Культовая группа Modern Talking покоряла международную поп-сцену не одно десятилетие. Музыканты выпускали хит за хитом, при этом одна песня никогда не была похожа на другую, хотя у группы и была своя собственная отличительная манера исполнения. Дуэт Дитера Болена и Томаса Андерса, казалось, был нерушим. Но золотые времена группы Modern Talking давно прошли, хотя их композиции и сегодня с удовольствием слушают представители совершенно разных поколений. Что стало с солистами музыкального коллектива и где они сейчас - читайте в материале "Рамблера".

Дитер Болен

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В 1978 году Дитер стал вокалистом групп Monza и Sunday, с которых и началась по-настоящему его карьера музыканта. Будучи выходцем из Германии, Болен решил, что для мировой известности необходимо перестать ограничиваться немецким и стал писать песни на английском языке.

В 1983 году он познакомился с Томасом Андерсом, вместе они создали культовую группу Modern Talking.

Музыкальный коллектив активно выступал и выпускал новые хиты с 1983 по 1987 годы, затем, после большого перерыва в творчестве, с 1998 по 2003-й.

После распада группы Дитер занялся созданием проекта "Германия ищет суперзвезду". Также он занимался продюсированием финалистов конкурса. А в 2007 Болен решил совместно поработать с победителем четвертого сезона проекта Марком Медлоком. Вместе они проработали целых три года и записали не один альбом.

Певица Андреа Берг также смогла покорить Болена и он занялся ее продюсированием в 2010 году, став успешной певицей в Германии.

«Когда я был молодым, то говорил, что хочу быть звездой в 30 лет, потом – в 40, позже – в 50, но и сейчас, в 60 лет, я не против иметь популярность и быть востребованным. Сегодня многие молодые артисты хотят стать звездами, но не понимают, что для этого нужно очень много работать. Слава зарабатывается тяжелым трудом, иначе она не будет долговечной»,

- заявил он в одном из интервью.

Впрочем, и сегодня Болен не ушел из шоу-бизнеса полностью, хотя старается много времени уделять своим близким и спорту. Болен ведет активный образ жизни и играет теннис, занимается в тренажерном зале и соблюдает режим сна и отдыха.

Томас Андерс

После распада Modern Talking Андерс активно занялся сольной карьерой и колесил по миру. В 2003 году он, совместно с группой Scorpions, дал грандиозный концерт на Красной площади в Москве.

В отличие от Болена, Андерс не собирался отпускать вожжи и начал плотно работать соло, он трудился много лет, за это время выпустив не один альбом. Музыкант явно не планировал, чтобы его сбрасывали со счетов.

Также он с удовольствием принимался участвовать в телевизионных проектах. В 2004 и 2009 Томас объявлял голоса от Германии. а в 2018 стало известно, что Томас станет судьей в возрождённом немецком X-Факторе. А уже в марте 2021 Томас принял участие в немецкой версии шоу The Masked Singer (Маска) в образе Черепахи-пирата. Там он исполнил песню Элтона Джона I’m Still Standing и сингл группы Coldplay Adventure of a Lifetime.