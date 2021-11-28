"Пиарится на костях": что пишут в соцсетях о скандале с Шукшиной

"В принципе она хорошая актриса, но в жизни что-то не догоняет!";



"Она как минимум вообще не компетентна в этом вопросе...актриса? нет) вирусолог)";



"Шукшина - враг всего человечества";



"Несколько сотен жизней может быть на ее совести. Но как докажешь?";



"Ни сострадания, ни чувства ответственности за последствия своих поступков";



"Отсутствие инстинкта самосохранения -это уже нездоровая психика!!! А махровый эгоизм и наплевательство на окружающих -это плохое воспитание...".