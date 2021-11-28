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"Пиарится на костях": что пишут в соцсетях о скандале с Шукшиной

Мира Маркина
1 час назад

Главврачи "ковидных" больниц 24 ноября написали открытое письмо с обращением к российским общественным и культурным деятелям, выступавшим против вакцинации от коронавируса. Медики предложили противникам прививок посетить "красные зоны", где лежат больные, и морги. В числе адресатов оказалась и актриса Мария Шукшина. В ответ на письмо врачей артистка пригласила их в "зеленую зону" со здоровым образом жизни, отсутствием страха и здравомыслием.

"Пиарится на костях": что пишут в соцсетях о скандале с Шукшиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы против не процесса вакцинации, а порядка его реализации, и на этой стороне есть лауреаты Нобелевской премии, учёные с мировым именем, огромное количество докторов наук и просто честных людей. На этой стороне 80% населения России. На экскурсии в красной зоне при всем желании все не поместимся. Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Это разные вещи",

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— написала актриса, после чего Instagram начал маркировать ее аккаунт как страницу, публикующую ложную информацию.

Тему сейчас активно обсуждают в русскоязычном Twitter. Большинство пользователей резко отреагировали на слова Шукшиной. В соцсети написали, что актриса не компетентна в этом вопросе и не должна дезинформировать людей, рискуя их жизнями:

"В принципе она хорошая актриса, но в жизни что-то не догоняет!";

"Она как минимум вообще не компетентна в этом вопросе...актриса? нет) вирусолог)";

"Шукшина - враг всего человечества";

"Несколько сотен жизней может быть на ее совести. Но как докажешь?";

"Ни сострадания, ни чувства ответственности за последствия своих поступков";

"Отсутствие инстинкта самосохранения -это уже нездоровая психика!!! А махровый эгоизм и наплевательство на окружающих -это плохое воспитание...".

Некоторые пользователи предположили, что это просто пиар:

"Ради пиара готова выпендриться", "Она не враг, она пиарится на костях", "Ну надо же как то пиариться. Шукшиных в последнее время очень много на ТВ. Ничем не гнушаются", "Решила себе рекламу сделать на гибели тысяч людей".

Звёзды,Мария Шукшина,
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