Галкин рассказал о пьяном конфузе Баскова

Юморист Максим Галкин рассказал о случае с Басковым, который произошел с ним в состоянии алкогольного опьянения. Об этом он сообщил в новом выпуске проекта «Блеф» на видеосервисе Premier.

Фото: @nikolaibaskov @nikolaibaskov

Из-за того, что Басков был в состоянии опьянения, он опоздал на три рейса подряд. История произошла около десяти лет назад, когда они оба работали на коропоративе в Италии.

После окончания мероприятия Галкин улетел в Россию, а Басков должен был лететь в США, но у него не вышло из-за того, что он напился.

«Он очень много выпил и, когда приехал в аэропорт, опоздал на свой рейс. Тогда он взял билет на другой — в Москву, но проспал и его. И он, еще не выходя из пьяного угара, сказал консьерж-сервису American Express, что ему срочно надо в Москву любыми путями. Ему выдали билет, и он полетел следующим образом: Ольбия — Милан, Милан — Будапешт, Будапешт — Одесса, Одесса — Москва»

Басков осознал всю ситуацию только в тот момент, когда был в Одессе посреди ночи. Тогда он решил пропустить и свой последний рейс. С тех пор, по словам Галкина, певец больше не пьет.