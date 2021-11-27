Вера Брежнева рассказала о кастинге в группу «ВИА Гра»

По словам певицы, отправляясь на кастинг, она была уверена в себе и чувствовала, что она та самая артистка, которая нужна продюсерам. Она также отметила, что во время разговора ей задавали разные вопросы, включая каверзные. У Брежневой узнавали, замужем ли она, сколько у нее детей, где она родилась и училась, а также снималась ли она в порнофильмах.