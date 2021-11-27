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Вера Брежнева рассказала о кастинге в группу «ВИА Гра»

Lenta.ru
2 часа назад

Российская певица Вера Брежнева рассказала, как проходила кастинг в музыкальную поп-группу «ВИА Гра». Подробностями истории артистка поделилась в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Вера Брежнева рассказала о кастинге в группу «ВИА Гра»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам певицы, отправляясь на кастинг, она была уверена в себе и чувствовала, что она та самая артистка, которая нужна продюсерам. Она также отметила, что во время разговора ей задавали разные вопросы, включая каверзные. У Брежневой узнавали, замужем ли она, сколько у нее детей, где она родилась и училась, а также снималась ли она в порнофильмах.

Решение продюсеров певица узнала через несколько часов после кастинга. Это время оказалось для нее волнительным. «Мне казалось, что я просто сойду с ума от нетерпения», — отметила Брежнева. Артистка также добавила, что с любовью вспоминает период работы в группе.

Звёзды,Вера Брежнева,
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