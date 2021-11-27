Зарубина обвинила Малинина в браке из-за прописки

Конфликт между артистами продолжается. Певица Ольга Зарубина заявила, что Александр Малинин женился на ней ради столичной прописки. Об этом сообщает «Пятый канал».

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В беседе с Борисом Корчевниковым Зарубина объяснила, что не разбивала его первый брак, а наоборот сам певец начал ухаживать за ней, так как ему нужна была регистрация.

«Он был такой хитрый. Получил прописку в Москве благодаря мне… У него была цель, и он использовал меня как ресурс», — подчеркнула певица.

Также она рассказала, что он заставил ее прервать первую беременность, так как ему не нужен был ребенок. А когда Ольга Зарубина решила сохранить вторую беременность и родила дочь Киру, Малинин отказался участвовать в ее жизни. И до сих пор певец не общается с дочерью.

В этом Зарубина обвиняет нынешнюю жену Малинина Эмму, которую считает психопаткой. Ведь певец не только поддерживает связь с сыном от первого брака Никитой, но и усыновил ребенка самой Эммы от первого брака. И только Кира оказалась исключением.