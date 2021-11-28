Скончался певец и композитор Александр Градский

Певец и композитор Александр Градский скончался в возрасте 72 лет.

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

Градского доставили в одну из больниц Москвы с подозрением на инсульт 26 ноября. Он пожаловался на плохое состояние, когда был у себя дома. До смерти Градский находился в реанимации.

Александр Градский — российский и советский певец, автор популярных песен и композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России. Через два года стал народным артистом РФ.

В последние годы Градский был наставником в телешоу «Голос».