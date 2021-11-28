Собчак объяснила неадекватное поведение Билана

Ксения Собчак нашла объяснение неадекватному поведению певца Димы Билана. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Фото: @bilanofficial @bilanofficial

Ведущая объяснила, что исполнитель просто сильно устал. Она считает, что его нужно понять и «просто по человечески посочувствовать».

Собчак призвала не осуждать Билана и не рассуждать о «профессионализме и границах допустимого».

«Очень талантливый артист. Сложно быть машиной 24/7», —подчеркнула она.

До этого казахстанский блогер Биржан Ашим опубликовал на своей странице видео, на котором Билан выступает пьяным. Артист с трудом говорил с публикой и не попадал в такт мелодии. После концерта исполнитель обратился к фанатам, попросил у них прощения и расплакался.