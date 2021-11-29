Как сложилась судьба детей Майкла Джексона

Помимо музыкального наследия, долгов в 400 миллионов долларов, Майкл Джексон оставил после себя троих не менее талантливых детей — Принса, Пэрис и Принса II. "Рамблер" расскажет, как сложились их жизни и чем они сейчас занимаются.

Принс Джексон

Старший сын артиста родился в 1997 году в браке с Дебби Роу. Однако знаменитый отец воспитывал Принса самостоятельно. Молодой человек закончил школу бизнеса в Университете Мэримонт в 2019 году. Принс честно признается, что таланты отца ему не передались, он не умеет петь, танцевать. Зато он хорош в управлении бизнесом, поэтому Принс с головой ушел в предпринимательство. Но в одном он все же продолжает дело знаменитого отца — благотворительность. Еще в колледже Принс основал организацию Heal Los Angeles Foundation, которая помогает людям в трудной ситуации едой.

Старший Джексон активно ведет социальные сети, делится фотографиями с путешествий на мотоцикле и со своей девушкой, с которой они встречаются уже около четырех лет.

Пэрис Джексон

Дочь артиста младше своего брата Принса всего на год. Она также родилась в союзе Майкла с Дебби Роу. Ее крестным отцом стал Маколей Калкин, а крестной матерью — Элизабет Тейлор. Подростковые годы Пэрис дались довольно сложно, в 2013 году под воздействием запрещенных веществ девушка пыталась покончить с собой, после чего ее отправили в школу-интернат, где когда-то также училась Пэрис Хилтон.

Сейчас Джексон активно работает по трем направлениям, она снимается в качестве модели и актрисы, а также выступает на сцене. Пэрис можно увидеть в таких фильмах, как "Космос между нами" и "Гринго". А музыкальный жанр, в котором она выступает, называет "альтернативным фолком".

Принс Бланкет Джексон II