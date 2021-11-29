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"Я тебя презираю": Киркоров ответил на оскорбления Дробыша

Мария Каткова
1 час назад

Филипп Киркоров ответил на оскорбления продюсера Виктора Дробыша, которые прозвучали в эфире программы "Звезда в ответе". Свою позицию он оставил в комментариях под видео.

"Я тебя презираю": Киркоров ответил на оскорбления Дробыша
Фото: ТАССТАСС

Редакторы шоу собрали оскорбительные комментарии, которые продюсер давал относительно российских звезд, в том числе то, что он говорил о Филиппе Киркорове.

"Филиппу нужно переходить в цирк какой-нибудь. Он, кстати, большой, здоровый парень, я бы предложил ему работать своим охранником. Он может быть охранником или убирать квартиру. Если он не против — я бы ему хорошо платил. Надо отдать должное, так или иначе, он как-то трусами за корягу зацепился и уже лет 40 или 50 он на эстраде. Именно на эстраде. И никуда не уходит", — говорил Дробыш.

В ответ на это Киркоров не смог сдержаться. Он оказался возмущен подобным поведением продюсера и его нелицеприятными словами.

"Я даже не представляю, как ты мог произнести эти слова, даже ненавидя меня… Все в этой жизни имеет предел и меру, поэтому я хочу, чтобы ты знал — забудь мое имя. Даже за давностью лет я не буду с тобой здороваться, ты просто умер. Для меня не существует такого человека. Это был большой миг маленького человека. Я тебя презираю!", — написал Киркоров.

Другая российская звезда угодила в большой скандал. Дима Билан выступил в нетрезвом состоянии и объяснился. Собчак объяснила неадекватное поведение Билана.

Звёзды,Дима Билан,Виктор Дробыш,Филипп Киркоров,
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