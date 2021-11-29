Видео: 56-летняя Брук Шилдс показала фигуру в купальнике

Актриса и звезда "Голубой лагуны" Брук Шилдс показала свою фигуру в купальнике. Видео она поделилась в своем профиле в Instagram.

Шилдс показала видео, в котором она предстала в слитном красном купальнике в собственном бассейне у дома. Она написала, что теперь у нее появилась новая традиция на День Благодарения.