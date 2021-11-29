Видео: 56-летняя Брук Шилдс показала фигуру в купальнике

Актриса и звезда "Голубой лагуны" Брук Шилдс показала свою фигуру в купальнике. Видео она поделилась в своем профиле в Instagram.
Шилдс показала видео, в котором она предстала в слитном красном купальнике в собственном бассейне у дома. Она написала, что теперь у нее появилась новая традиция на День Благодарения.
Поклонники актрисы оказались восхищены ее фигурой. "Вот это тело, Брук", "Все еще сногсшибательна", "Сестрам Кардашьян до тебя далеко. Выглядишь потрясающе, Брук!", "Прекрасная леди", "Моя бесконечная любовь", — написали они в комментариях.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как изменились звезда фильма "Голубая лагуна".