Стало известно, какое наследство оставил Градский

"Марине нужно доказывать через суд, что она вела совместное хозяйство, состояла в фактическом браке с Александром Борисовичем. Должно быть судебное решение. Но я не думаю, что она будет этим заниматься. Если бы Александр Борисович хотел, он бы все сделал при жизни. Тем более в браке родились сыновья", — отметил адвокат Юрий Шель.