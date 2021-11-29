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Стало известно, какое наследство оставил Градский

Мария Каткова
3 часа назад

Стало известно, какое наследство оставил после себя певец и композитор Александр Градский. Об этом сообщает Teleprogramma.

Как сообщает портал, у Градского было две квартиры в Москве: на Тверской и Мосфильмовской улицах. Также у артиста была недвижимость за городом: дом в поселке «Новоглаголево» Наро-Фоминского района Подмосковья.

Адвокат уверен, что все наследство Градского достанется детям. В последние годы он жил с актрисой Мариной Коташенко. В этих отношениях у них родились два сына. У него также есть дети от предыдущего брака с Ольгой Градской: сын и дочь.

"Марине нужно доказывать через суд, что она вела совместное хозяйство, состояла в фактическом браке с Александром Борисовичем. Должно быть судебное решение. Но я не думаю, что она будет этим заниматься. Если бы Александр Борисович хотел, он бы все сделал при жизни. Тем более в браке родились сыновья", — отметил адвокат Юрий Шель.

Певец и композитор Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 года. Его госпитализировали с подозрением на инсульт, два дня он лежал в реанимации.

Звёзды,Видео,Марина Коташенко,Александр Градский,
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