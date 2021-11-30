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2 часа назад

Леонардо Ди Каприо избавился от особняка в Малибу

Знаменитый американский актер Леонардо Ди Каприо избавился от роскошного особняка в престижном калифорнийском районе Карбон Бич в Малибу. Дом с видом на Тихий океан обладатель «Оскара» продал за 10,3 миллиона долларов (772,6 миллиона рублей), пишет портал об элитной недвижимости Mansion Global.

Леонардо Ди Каприо избавился от особняка в Малибу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Актер приобрел виллу 1950 года постройки в 1998-м за 1,6 миллиона долларов. В 2016-м он уже пытался продать особняк, но не сумел найти покупателя — недвижимость было решено сдавать в аренду за 25 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей) в месяц. Снова выставить дом на продажу Ди Каприо решил в сентябре 2021 года.

В особняке площадью 162 квадратных метра три спальни с дверями от пола до потолка. Из раздвижных окон открывается вид на океан, на территории есть несколько террас, а на пляж из дома ведет отдельная лестница.

В августе Ди Капроио решил продать свой особняк в Лос-Анджелесе, который приобрел у известного диджея Моби. За дом в тюдоровском стиле площадью 432 квадратных метра актер попросил 5,7 миллиона долларов.

Звёзды,Леонардо ДиКаприо,
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