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Линдси Лохан впервые выходит замуж

Мария Каткова
1 час назад

Американская актриса Линдси Лохан заявила о помолвке. Фотографиями с кольцом она поделилась в Instagram.

Линдси Лохан впервые выходит замуж
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Влюбленный звезды бизнесмен Бадер Шаммас сделал ей предложение. Они состоят в отношениях уже больше года. Актриса поделилась фотографии, на которых заметно кольцо с бриллиантом внушительных размеров.

@lindsaylohan

"Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья. Мое будущее", — написала она в подписи под фото.

Известно, что Шаммас работает помощником вице-президента в международной компании в Дубае. Актриса познакомилась со своим будущим супругом во время путешествия. Они долго скрывали отношения, а потом появились вместе на музыкальном фестивале.

Ранее Лохан состояла в отношениях с российским миллионером, проживающим в Лондоне, Егором Тарабасовым. Они расстались в 2017 году. Актриса обвинила своего избранника в жестоком обращении, а он заявил, что она украла у него вещи на сумму 24 000 фунтов стерлингов.

Звёзды,Линдси Лохан,
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