Линдси Лохан впервые выходит замуж

Американская актриса Линдси Лохан заявила о помолвке. Фотографиями с кольцом она поделилась в Instagram.

Влюбленный звезды бизнесмен Бадер Шаммас сделал ей предложение. Они состоят в отношениях уже больше года. Актриса поделилась фотографии, на которых заметно кольцо с бриллиантом внушительных размеров.

@lindsaylohan

"Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья. Мое будущее", — написала она в подписи под фото.

Известно, что Шаммас работает помощником вице-президента в международной компании в Дубае. Актриса познакомилась со своим будущим супругом во время путешествия. Они долго скрывали отношения, а потом появились вместе на музыкальном фестивале.