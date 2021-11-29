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Басков с накрашенными ногтями показал новое тату на шее

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Российский певец Николай Басков удивил поклонников новой татуировкой и ярким маникюром. Публикация появилась на его странице в Instagram в понедельник, 29 ноября.

Басков показал новое тату на шее
Фото: Lenta.ruLenta.ru

45-летний музыкант разместил снимок, на котором показал новую татуировку на шее в виде кубка с надписью Voice («Голос»). При этом артист не уточнил, является ли рисунок на его теле временным. Помимо этого, Басков продемонстрировал накрашенные черным лаком ногти.

«Всем легкой недели и не бойтесь экспериментов»,

— подписал он пост.

Подписчики неоднозначно отнеслись к новой фотографии певца, которая набрала 38 тысяч лайков в течение первого часа после публикации. Так, одни восхитились изображением кумира. «Вот это да», «Маникюр огонь», «Просто красавчик», «Дорогой, это огонь!», «Стильно», «Ничего себе, очень даже неожиданно», — высказывались они.

В то же время другие пользователи сети обругали Баскова за его необычный образ. «Ногти, серьезно?», «Кто вы, женщина?», «Нет слов», «Зачем?», «Еще и ногти накрасил», «Для чего это все?», «Эстрадный певец, а уже ногти красит и тату набивает», «Разочаровал», — посетовали комментаторы.

В ноябре 2020 года российские мужчины-знаменитости пришли на премию GQ с накрашенными ногтями. Например, рэпер Алишер Валеев, который прославился под псевдонимом Моргенштерн, вышел в свет в смокинге, черной рубашке и с ногтями такого же цвета. Его запечатлели с блогером Даней Милохиным, который нанес на ногти черно-белый рисунок в виде улыбающихся лиц.

Звёзды,Николай Басков,
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