Басков показал новое тату на шее

Российский певец Николай Басков удивил поклонников новой татуировкой и ярким маникюром. Публикация появилась на его странице в Instagram в понедельник, 29 ноября.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

45-летний музыкант разместил снимок, на котором показал новую татуировку на шее в виде кубка с надписью Voice («Голос»). При этом артист не уточнил, является ли рисунок на его теле временным. Помимо этого, Басков продемонстрировал накрашенные черным лаком ногти.

«Всем легкой недели и не бойтесь экспериментов»,

— подписал он пост.

Подписчики неоднозначно отнеслись к новой фотографии певца, которая набрала 38 тысяч лайков в течение первого часа после публикации. Так, одни восхитились изображением кумира. «Вот это да», «Маникюр огонь», «Просто красавчик», «Дорогой, это огонь!», «Стильно», «Ничего себе, очень даже неожиданно», — высказывались они.

В то же время другие пользователи сети обругали Баскова за его необычный образ. «Ногти, серьезно?», «Кто вы, женщина?», «Нет слов», «Зачем?», «Еще и ногти накрасил», «Для чего это все?», «Эстрадный певец, а уже ногти красит и тату набивает», «Разочаровал», — посетовали комментаторы.