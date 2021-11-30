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3 часа назад

Певица Рианна стала национальным героем республики Барбадос

Певица барбадосского происхождения Рианна объявлена национальным героем карибской республики, официально вышедшего из-под власти Великобритании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на речь премьер-министра страны Мии Моттли в ходе церемонии провозглашения республики.

Рианна стала национальным героем Барбадоса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«От имени нации и гордого народа мы объявляем тебя национальным героем Барбадоса, наш посланник Робин Рианна Фенти (настоящее имя Рианны — прим. «Ленты.ру»). Продолжай сиять как алмаз и быть гордостью своей страны», — провозгласила Моттли.

30 ноября карибское островное государство Барбадос официально вышло из-под власти британской короны и стало республикой. На площади Национальных героев в Бриджтауне был спущен штандарт королевы. Королева Великобритании Елизавета II больше не будет являться правительницей острова. А избранная президент страны Сандра Мэйсон вступила в должность.

Звёзды,Рианна,Елизавета II,Lenta.ru,ИТАР-ТАСС,
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