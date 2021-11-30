Чем сейчас занимается бывшая первая леди Грузии

Официальной супругой Михаила Саакашвили является Сандра Рулофс. Девушка родилась в Нидерландах, но стала первой леди Грузии после того, как ее супруг стал президентом. Она вела широкую общественную деятельность, но теперь о ней слышно совсем редко. В материале "Рамблера" — о том, чем сейчас занимается жена экс-президента Грузии.

Знакомство и жизнь до президентства

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Сандра Рулофс родилась в городе Тернезене в Нидерландах. Ее отец торговал недвижимостью, а мама занималась домохозяйством. После школы она поступила в Брюссельский институт иностранных языков, потом училась в Страсбурге. Еще будучи студенткой она была в Грузии с гуманитарной миссией Красного креста.

Sandra Roelofs/ Facebook

С Михаилом Саакашвили она познакомилась в 1993 году, когда преподавала один из курсов в Международном институте прав человека в Страсбурге. Саакашвили получил грант и обучался там же. Они познакомились в одном из кафе на территории кампуса. Их роман был настолько быстротечным и бурным, что Рулофс отложила свою поездку в Сомали с гуманитарной миссией и отправилась с возлюбленным в Нью-Йорк. Там они и поженились.

Спустя три года после свадьбы супруги переезжают в Грузию. Рулофс стала приглашенным преподавателем в Тбилисском государственном университете, вела лекции и семинары по французскому языку. Помимо всего прочего она была консулом Королевства Нидерланды в Грузии.

У Михаила Саакашвили и Сандры Рулофс есть двое детей. Старший сын Эдуард появился на свет в 1995 году, а через десять лет родился еще один мальчик, которого назвали Николозом. Его крестным отцом стал на тот момент действующий президент Украины Виктор Ющенко.

Sandra Roelofs/Facebook

Муж-президент

Когда Саакашвили выдвинул себя на пост президента, его супруга поддерживала его и вызвала восхищение народа. Грузинов она поразила своей самоотдачей, за что ее прозвали "голландской розой". Она выучила язык, пела грузинские песни, а на груди носила подвеску, повторяющую границы государства. В 2008 году она получила гражданство Грузии.

Sandra Roelofs/Facebook

С 2004 года, после того как Саакашвили стал президентом, Рулофс сопровождала его на мероприятиях, занималась вопросами медицины. В 2005 году она выпустила книгу "Первая леди Грузии. Рассказ идеалистки". Гораздо позднее в 2015 году вышел фильм о том, каково быть женой президента Грузии.

После президентства Саакашвили, она уехала на Украину, но потом вернулась в Грузию. Пыталась стать депутатом, а потом мэром города Зугдиди от партии "Единое национальное движение". Однако тоже проиграла и в итоге вернулась к тому, что продолжила заниматься вопросами медицины.

Жизнь после президентства

Рулофс живет между двумя странами: Грузией и Нидерландами. Пока что ее поддерживает младший сын. Старший уехал в США и в 2018 году женился на американке.

Бывшая первая леди Грузии занимается работой своего благотворительного фонда SOCO. Он помогает семьям и категориям населения с низким доходом. В своих социальных сетях она продолжает поддерживать супруга.

Sandra Roelofs/Facebook

Когда девушка оказалась втянута в любовный треугольник с гражданкой Украины Лизой Ясько, она отреагировала неоднозначно. После видео с новой девушкой бывшего президента, она написала: