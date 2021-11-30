Чем сейчас занимается бывшая первая леди Грузии

Официальной супругой Михаила Саакашвили является Сандра Рулофс. Девушка родилась в Нидерландах, но стала первой леди Грузии после того, как ее супруг стал президентом. Она вела широкую общественную деятельность, но теперь о ней слышно совсем редко. В материале "Рамблера" — о том, чем сейчас занимается жена экс-президента Грузии.
Сандра Рулофс родилась в городе Тернезене в Нидерландах. Ее отец торговал недвижимостью, а мама занималась домохозяйством. После школы она поступила в Брюссельский институт иностранных языков, потом училась в Страсбурге. Еще будучи студенткой она была в Грузии с гуманитарной миссией Красного креста.
С Михаилом Саакашвили она познакомилась в 1993 году, когда преподавала один из курсов в Международном институте прав человека в Страсбурге. Саакашвили получил грант и обучался там же. Они познакомились в одном из кафе на территории кампуса. Их роман был настолько быстротечным и бурным, что Рулофс отложила свою поездку в Сомали с гуманитарной миссией и отправилась с возлюбленным в Нью-Йорк. Там они и поженились.
Спустя три года после свадьбы супруги переезжают в Грузию. Рулофс стала приглашенным преподавателем в Тбилисском государственном университете, вела лекции и семинары по французскому языку. Помимо всего прочего она была консулом Королевства Нидерланды в Грузии.
У Михаила Саакашвили и Сандры Рулофс есть двое детей. Старший сын Эдуард появился на свет в 1995 году, а через десять лет родился еще один мальчик, которого назвали Николозом. Его крестным отцом стал на тот момент действующий президент Украины Виктор Ющенко.
Когда Саакашвили выдвинул себя на пост президента, его супруга поддерживала его и вызвала восхищение народа. Грузинов она поразила своей самоотдачей, за что ее прозвали "голландской розой". Она выучила язык, пела грузинские песни, а на груди носила подвеску, повторяющую границы государства. В 2008 году она получила гражданство Грузии.
С 2004 года, после того как Саакашвили стал президентом, Рулофс сопровождала его на мероприятиях, занималась вопросами медицины. В 2005 году она выпустила книгу "Первая леди Грузии. Рассказ идеалистки". Гораздо позднее в 2015 году вышел фильм о том, каково быть женой президента Грузии.
После президентства Саакашвили, она уехала на Украину, но потом вернулась в Грузию. Пыталась стать депутатом, а потом мэром города Зугдиди от партии "Единое национальное движение". Однако тоже проиграла и в итоге вернулась к тому, что продолжила заниматься вопросами медицины.
Рулофс живет между двумя странами: Грузией и Нидерландами. Пока что ее поддерживает младший сын. Старший уехал в США и в 2018 году женился на американке.
Бывшая первая леди Грузии занимается работой своего благотворительного фонда SOCO. Он помогает семьям и категориям населения с низким доходом. В своих социальных сетях она продолжает поддерживать супруга.
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