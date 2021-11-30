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2 часа назад

Долина раскрыла секрет похудения

Российская певица Лариса Долина раскрыла секрет своего похудения. Об этом она рассказала в комментариях под новой фотографией в своем Instagram-аккаунте.

Долина раскрыла секрет похудения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Народная артистка опубликовала кадр, на котором она запечатлена в пиджаке розового цвета и светлом кроп-топе. Фанаты отметили, что Долина очень сильно похудела, и спросили ее секрет. По ее словам, потере лишних килограммов поспособствовало интервальное голодание.

«Это просто, если есть сила воли — интервальное голодание 18-19 часов. Поняла про себя, что мне теперь идут многие цвета! И, разумеется, осознание этого пришло тогда, когда я сбросила ненужные мне килограммы. (...) Как только я потеряла лишний вес, я обнаружила в себе странную, доселе мне несвойственную уверенность, что я — самая красивая в мире»,

— призналась исполнительница.

Читайте о том, что поклонники не узнали Долину в новом образе.

Звёзды,Лариса Долина,
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