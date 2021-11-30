Долина раскрыла секрет похудения

«Это просто, если есть сила воли — интервальное голодание 18-19 часов. Поняла про себя, что мне теперь идут многие цвета! И, разумеется, осознание этого пришло тогда, когда я сбросила ненужные мне килограммы. (...) Как только я потеряла лишний вес, я обнаружила в себе странную, доселе мне несвойственную уверенность, что я — самая красивая в мире»,