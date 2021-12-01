Поклонники уверены, что Ивлеева и Элджей вновь сошлись

Поклонники пары Насти Ивлеевой и рэпера Элджея уверены, что звезды снова вместе. В воссоединении их заподозрили после того, как телеведущая и блогер выложила снимок своего экс-супруга в Instagram.

Фото: @_agentgirl_ @_agentgirl_

На странице Ивлеевой появилась фотография ее бывшего мужа Элджея. Он сидит в машине, а саму фотографию она подписала как: "Йоу". Предполагается, что блогер сфотографировала его в своей машине Mercedes-Benz G-класс.

@_agentgirl_

Поклонники пары уверены, что таким образом они решили сообщить о воссоединении. Однако в одном из своих интервью Ивлеева рассказала, что они остались друзьями после расставания.