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2 часа назад

Поклонники уверены, что Ивлеева и Элджей вновь сошлись

Поклонники пары Насти Ивлеевой и рэпера Элджея уверены, что звезды снова вместе. В воссоединении их заподозрили после того, как телеведущая и блогер выложила снимок своего экс-супруга в Instagram.

Поклонники уверены, что Ивлеева и Элджей вновь сошлись
Фото: @_agentgirl_@_agentgirl_

На странице Ивлеевой появилась фотография ее бывшего мужа Элджея. Он сидит в машине, а саму фотографию она подписала как: "Йоу". Предполагается, что блогер сфотографировала его в своей машине Mercedes-Benz G-класс.

@_agentgirl_

Поклонники пары уверены, что таким образом они решили сообщить о воссоединении. Однако в одном из своих интервью Ивлеева рассказала, что они остались друзьями после расставания.

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элдежей поженились в 2019 году. Уже в конце 2020 года появились слухи о том, что в паре есть трудности, но блогер их опровергала. В августе 2021 она подтвердила развод и заявила, что их отношения остались дружескими, похожими на брата и сестру.

Звёзды,Анастасия Ивлеева,
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