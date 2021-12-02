Звезда «Холостяка» пытался покончить с собой из-за ориентации

Звезда американской версии реалити-шоу «Холостяк» Колтон Андервуд (Colton Underwood) признался, что пытался подавить свою гомосексуальность медикаментами. Он также рассказал, что совершил попытку суицида из-за своей сексуальной ориентации. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на документальный сериал Netflix, посвященный каминг-ауту телезвезды.

«Я так сильно подавлял в себе свою [сексуальную] ориентацию, что начал ежедневно принимать лекарства от депрессии и нервных расстройств. В итоге это сделало меня параноиком: я перестал доверять большинству своих знакомых и был готов на все, лишь бы защитить свой секрет», — вспомнил Андервуд.

Во время разговора на камеру со своим старым другом звезда «Холостяка» со слезами на глазах рассказал, что однажды ночью отчаяние настолько овладело им, что он совершил попытку суицида. Это произошло вскоре после разрыва Андервуда с бывшей девушкой Кэсси Рэндолф (Cassie Randolph), которая одержала победу в «Холостяке» в 2019 году.