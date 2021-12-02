Гусман: "Я очень люблю Машу Шукшину, но это преступление"

Режиссер и телеведущий Юлий Гусман стал гостем ток-шоу на RTVI, где подробно ответил, что думает о вакцинации и почему его удивляют коллеги-антиваксеры.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Гусман отметил, что ему совершенно не близка позиция некоторых звезд шоу-бизнеса, которые, имея огромное влияние на свою аудиторию, пользуются этим не во благо, а во вред. В пример он привел актрису Марию Шукшину, которая является ярой противницей вакцинации.

"Не в обиду никому, я очень люблю Машу Шукшину, я хорошо отношусь к другим участникам этих дел. Это преступление. Людям предлагают лекарство от смерти в прямом смысле слова".

Гусман напомнил, что сейчас российские врачи предлагают звездам, которые выступают против вакцинации, посетить ковидарии и своими глазами увидеть, через что приходится проходить людям, столкнувшимся с коронавирусом.

"Мои добрые друзья: актеры, писатели. Это полный бред, что они несут. Вакцина может быть более-менее совершенная, она может действовать лучше или хуже, но она практически дает гарантию спасения от смерти".