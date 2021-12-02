Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+8° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
3 часа назад

Гусман возмущен позицией звезд, отговаривающих людей от вакцинации

Режиссер и телеведущий Юлий Гусман стал гостем ток-шоу на RTVI, где подробно ответил, что думает о вакцинации и почему его удивляют коллеги-антиваксеры.

Гусман: "Я очень люблю Машу Шукшину, но это преступление"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гусман отметил, что ему совершенно не близка позиция некоторых звезд шоу-бизнеса, которые, имея огромное влияние на свою аудиторию, пользуются этим не во благо, а во вред. В пример он привел актрису Марию Шукшину, которая является ярой противницей вакцинации.

"Не в обиду никому, я очень люблю Машу Шукшину, я хорошо отношусь к другим участникам этих дел. Это преступление. Людям предлагают лекарство от смерти в прямом смысле слова".

Гусман напомнил, что сейчас российские врачи предлагают звездам, которые выступают против вакцинации, посетить ковидарии и своими глазами увидеть, через что приходится проходить людям, столкнувшимся с коронавирусом.

"Мои добрые друзья: актеры, писатели. Это полный бред, что они несут. Вакцина может быть более-менее совершенная, она может действовать лучше или хуже, но она практически дает гарантию спасения от смерти".

Сам Гусман отметил, что тщательно относится к своему здоровью, поэтому вакцинировался препаратом Pfizer, затем сделал ревакцинацию "Спутником V".

Ранее мы писали, что будет с теми, кто купил сертификат о вакцинации.

Звёзды,Юлий Гусман,Мария Шукшина,
104
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители