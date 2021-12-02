Аффлек назвал «красивой историей» свои отношения с Лопес

Артист назвал примирение с Лопес «красивой историей», однако подчеркнул, что не хочет раскрывать подробности их отношений. «Вы можете строить догадки об этом [романе], но это один из самых сложных уроков, которые я усвоил. Я понял, что неразумно делиться всем с остальным миром. Я знаю, что мне удобнее иметь здоровые границы в моей жизни, в рамках которых я откровенно и дружелюбно общаюсь с вами, но я просто не хочу разговаривать о моих личных отношениях с прессой. Я хочу проявить немного сдержанности. Но я могу сказать, что для меня это определенно красиво», — отметил Аффлек.