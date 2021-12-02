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1 час назад

Бен Аффлек назвал «красивой историей» свои отношения с Дженнифер Лопес

Голливудский актер Бен Аффлек дал интервью изданию The Wall Street Journal, в котором впервые рассказал о воссоединении с певицей и актрисой Дженнифер Лопес.

Аффлек назвал «красивой историей» свои отношения с Лопес
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артист назвал примирение с Лопес «красивой историей», однако подчеркнул, что не хочет раскрывать подробности их отношений. «Вы можете строить догадки об этом [романе], но это один из самых сложных уроков, которые я усвоил. Я понял, что неразумно делиться всем с остальным миром. Я знаю, что мне удобнее иметь здоровые границы в моей жизни, в рамках которых я откровенно и дружелюбно общаюсь с вами, но я просто не хочу разговаривать о моих личных отношениях с прессой. Я хочу проявить немного сдержанности. Но я могу сказать, что для меня это определенно красиво», — отметил Аффлек.

Он пошутил, что, возможно, когда-то напишет эту историю, а затем сожжет ее. Актер также добавил, что ему повезло, так как ему выпал второй шанс как в карьере, так и в личной жизни.

В августе папарацци заметили Бена Аффлека во время покупки обручального кольца. Аффлек и Лопес встречались в 2000-х. В 2002 году артист предложил певице выйти за него замуж, однако свадьба не состоялась, а два года спустя пара рассталась. В 2021-м знаменитости воссоединились.

Звёзды,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,
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