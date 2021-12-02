"Ничего не просит": Моисеев живет на 170 тысяч рублей

67-летний Борис Моисеев перенес второй инсульт и оказался на домашнем режиме: артист живет по строгому графику, спит ест и отдыхает. Работать певец не может и только встречается с концертным директором и менеджером для подсчета авторских исчислений.
«Живет в гармонии с собой, выступлений не планирует. Чувствует он себя нормально. Я навещаю его каждый день, через день у него работает горничная, которая убирает, стирает, готовит еду. Один раз в неделю приходит медсестра, просто контролирующая прием им лекарств», — рассказал изданию Woman.ru его директор Сергей Горох.
При этом Моисеева считают одним из самых состоятельных артистов-пенсионеров. Его официальная пенсия составляет 85 тысяч рублей и складывается из пенсионных средств и доплаты за звание народного артиста. Этого вполне хватает на поддержание комфортных условий жизни.
«Борис Михайлович — такой человек, который никогда ни на что не жалуется и никогда ничего ни у кого не просит. Ему достаточно денег. Тем более его окружают друзья, которые всегда помогут, если вдруг что-то ему будет нужно. Он живет обычной жизнью нормального человека», — рассказывал директор Моисеева, Сергей Горох.
Помимо этого, Моисеев гарантированно получает ежемесячный доход от авторских начислений. Вместе с пенсией к первым числам месяца у него всегда есть 150-170 тысяч рублей.
Сумма уходит на бытовые расходы, лекарства, услуги домработницы и еду.
Сам Моисеев забвения не боится:
«Я так привык к тому, что все обращались ко мне ''Боря'', и поймал себя на том, что совсем не готов к тому, чтобы меня называли Борис Михайлович. Честно говоря, именно это меня и подрубило немножко. У меня действительно были планы, но я понял, что это неизбежно, чем бы и как я дальше ни занимался. А я этого не хочу. Я хочу оставаться для всех тем, кем всегда был — мальчиком Борей из Могилева», — признавался музыкант.
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