"Ничего не просит": Моисеев живет на 170 тысяч рублей

«Я так привык к тому, что все обращались ко мне ''Боря'', и поймал себя на том, что совсем не готов к тому, чтобы меня называли Борис Михайлович. Честно говоря, именно это меня и подрубило немножко. У меня действительно были планы, но я понял, что это неизбежно, чем бы и как я дальше ни занимался. А я этого не хочу. Я хочу оставаться для всех тем, кем всегда был — мальчиком Борей из Могилева», — признавался музыкант.