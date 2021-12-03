«Что ж ты, гнида, звонишь»: Гузеева рассказала о драке с соперницей

"Меня накрыло, я сказала, что я в туалет, и вот мы с ней в этом туалете. И так мне было некомфортно в этом туалете, и так мне было обидно, что она себя неправильно вела. Я очень интеллигентно сняла прям так красивый туфель вот на такой шпильке, и прямо ей: «Последний раз тебе говорю!». Я дралась, я отстаивала свое место под солнцем"! — заявила актриса.