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42 минуты назад

«Что ж ты, гнида, звонишь»: Гузеева рассказала о драке с любовницей мужа

Сейчас Лариса Гузеева счастлива в браке с ресторатором Игорем Бухаровым, которому 20 лет назад родила дочь Ольгу. А первым супругом артистки был оператор Илья Древнов, союз с которым был непростым. Гузеева рассказала, как ей однажды пришлось бороться с поклонницей мужа.

«Что ж ты, гнида, звонишь»: Гузеева рассказала о драке с соперницей
Фото: кадр из передачикадр из передачи

"У меня был муж, которого я сильно любила. И одна такая нам все время звонила, звонила-звонила, ассистентка по актерам. И вот в Доме кино очень много народу, какая-то премьера, мы все выпили шампанского, и вот она. Думаю, что ж ты, гнида, звонишь мне в семью, я замужем", — откровенно рассказала актриса.

Она заметила, что супруг «как скорая помощь», не мог отказать никому. И с этой ассистенткой по телефону наговорил сто часов.

"Меня накрыло, я сказала, что я в туалет, и вот мы с ней в этом туалете. И так мне было некомфортно в этом туалете, и так мне было обидно, что она себя неправильно вела. Я очень интеллигентно сняла прям так красивый туфель вот на такой шпильке, и прямо ей: «Последний раз тебе говорю!». Я дралась, я отстаивала свое место под солнцем"! — заявила актриса.

Гузеева считает, что поступила в той ситуации правильно, она просто боролась за свое счастье.

Ранее мы рассказывали, что может быть с Гузеевой из-за лжи о прививке Гаркалина.

Звёзды,Илья Древнов,Игорь Бухаров,Лариса Гузеева,
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