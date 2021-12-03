Собчак купила квартиру жертве секты

Еще весной Ксения Собчак сняла документальный фильм о жертвах секты Виссариона, одной из героинь проекта стала Ольга Климова, которая продала свою квартиру в Москве и отдала вырученные деньги членам общины. После чего она около 14 лет жила вместе с сыном без крыши над головой и питалась, как придется. Позже ей наконец-то предоставили лачугу в поселке Курагино.
Телеведущая Ксения Собчак настолько была тронута историей женщины, что решила совместно со зрительницей своего шоу купить Климовой квартиру.
И в YouTube-программе "Осторожно: новости!" Собчак показала, как Ольга осматривает уже собственную двухкомнатную квартиру в новостройке в Новосибирске. Стоит отметить, что квартира была предоставлена уже со всей мебелью и бытовой техникой.
"У меня такой плиты еще не было. Я до последнего не верила, что это будет! Думала, меня разыгрывают. У меня никогда не было своей стиральной машины. Я 30 лет стирала руками. Надо еще привыкнуть жить в человеческих условиях",
— призналась Климова.
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