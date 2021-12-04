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1 час назад

Стали известны подробности состояния Хлебниковой

Музыкальный исполнитель и автор песен Дмитрий Чижов передал слова хирурга, который лечит Марину Хлебникову. Об этом сообщает News.ru.

Стали известны подробности состояния Хлебниковой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Чижов пообщался с хирургом певицы Игорем Шариповым, который работает в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Он рассказал о том, что несмотря на то, что она находится в сложном состоянии, в ней есть силы бороться.

"Игорь Шарипов сказал, что даже находясь в сложном состоянии, она борется духом. Хороший доктор сразу понимает, сломался человек или нет. Марина не сломлена. И если борется духом, то вероятность победы очень высока", — передал слова хирурга Чижов.

Он также раскрыл подробности состояния Марины Хлебниковой. Чижов рассказал, что пока что сохраняется острая фаза, а в палату не допускают даже родителей. Однако, по словам исполнителей, врачи продолжают "верить в лучшее".

Ранее сообщалось, что у Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица.

Звёзды,Марина Хлебникова,
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