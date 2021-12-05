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3 часа назад

Дочь Заворотнюк прилетела отдыхать на любимый курорт матери

Дочь звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о любимом курорте матери, Мальдивах. Фотографиями места она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Дочь Заворотнюк прилетела отдыхать на любимый курорт матери
Фото: @anna_zavorotnyuk@anna_zavorotnyuk

Как рассказала дочь актрисы, она прилетела на острова отдыхать. Девушка призналась, что с этим местом у нее связано большое количество теплых воспоминаний.

«Бывала здесь много раз, это любимое место моей мамы. Помню, как мы ловили рыбу, я, мамочка и Майкуша. Мама и я выловили съедобных и очень вкусных рыб, а Майкуша поймал коралл», — поделилась историей Анна.

На серии опубликованных фотографий девушка показала ужин на пляже, завтрак с видом на море и обстановку у бассейна отеля. Россиянка назвала место настоящим раем на земле.

Ранее в ноябре Анна Заворотнюк рассказала о скорой свадьбе с возлюбленным. Так, дочь актрисы предложила пользователям Instagram узнать о ней правду — часть вопросов аудитории касались личной жизни девушки. Дочь Заворотнюк подтвердила, что обручена, однако не стала называть дату предстоящей свадьбы и имя своего избранника.

Звёзды,Анна Заворотнюк,Анастасия Заворотнюк,
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