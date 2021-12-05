Орлова рассказала о тайной свадьбе

Российская телеведущая, певица и бывшая участница группы "Блестящие" Ольга Орлова вышла замуж. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на соцсети 44-летней исполнительницы.
Отмечается, что церемония бракосочетания состоялась 27 сентября, во вторую годовщину знакомства пары, но певица об этом официально не сообщала. По ее словам, все прошло "тихо и скромно", в церемонии принимали участие только она и ее избранник. Орлова добавила, что очень счастлива и хочет разделить свое счастье с подписчиками.
"Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила!" - написала певица.
Она добавила, что после 40 жизнь только начинается.
Ранее сообщалось, что о романе Ольги Орловой стало известно в 2019 году, однако имени партнера она не называла. В СМИ предполагали, что ее избранником стал предприниматель по имени Валерий.
Ольге Орловой 44 года. С 1995 по 2000 год певица была солисткой поп-группы "Блестящие". С 25 марта 2017 года ведет реалити-шоу "Дом-2" — сперва на ТНТ, а с 2021 года на телеканале "Ю".