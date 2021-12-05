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1 час назад

Ольга Орлова сообщила подробности о своей тайной свадьбе

Российская телеведущая, певица и бывшая участница группы "Блестящие" Ольга Орлова вышла замуж. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на соцсети 44-летней исполнительницы.

Орлова рассказала о тайной свадьбе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что церемония бракосочетания состоялась 27 сентября, во вторую годовщину знакомства пары, но певица об этом официально не сообщала. По ее словам, все прошло "тихо и скромно", в церемонии принимали участие только она и ее избранник. Орлова добавила, что очень счастлива и хочет разделить свое счастье с подписчиками.

"Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила!" - написала певица.

Она добавила, что после 40 жизнь только начинается.

Ранее сообщалось, что о романе Ольги Орловой стало известно в 2019 году, однако имени партнера она не называла. В СМИ предполагали, что ее избранником стал предприниматель по имени Валерий.

Ольге Орловой 44 года. С 1995 по 2000 год певица была солисткой поп-группы "Блестящие". С 25 марта 2017 года ведет реалити-шоу "Дом-2" — сперва на ТНТ, а с 2021 года на телеканале "Ю".

Звёзды,Ольга Орлова,
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