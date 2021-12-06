Том Хэнкс, Гарри Ллойд и другие наследники великих людей

Иногда гениальность передается буквально вместе с генами, а потомки в своей популярности не уступают великим предкам. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов» Кадр из сериала «Игра престолов»

Том Хэнкс

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Американский актер, сыгравший в культовых голливудских фильмах, помимо всех своих профессиональных регалий, также числит в предках самого Авраама Линкольна, шестнадцатого президента США. Последний еще при жизни стал национальным героем и вошел в историю после отмены рабства. Линкольн является предком актера по материнской линии.

Гарри Ллойд

Этот британский актер прославился после роли Визериса Таргариена в легендарном сериале «Игра престолов». Через свою мать Мэрион он является прапраправнуком великого писателя Чарльза Диккенса, чьи книги вошли в золотой фонд английской и мировой литературы. Кстати, Гарри сыграл в двух экранизациях романов своего знаменитого предка. В 1999 году он появился в драме «Дэвид Копперфилд», а в 2011 году исполнил роль Герберта Покета в «Больших надеждах».

Кадр из сериала «Гордость и предубеждение»

Анна Ченселлор

Российские зрители знают ее по сериалам «Гордость и предубеждение» и «Ужасы по дешевке», а также по фильму «Четыре свадьбы и одни похороны». Но мало кто знает, что Анна является двоюродной внучкой в восьмом поколении писательницы Джейн Остин, автора «Гордости и предубеждения» и еще нескольких классических романов.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Кит Харингтон

Еще один актер, ставший настоящей звездой после «Игры престолов», родился в семье баронета Дэвида Ричарда Харингтона и писательницы Деборы Джейн Кейтсби. По отцовской линии Кит — потомок короля Карла II, у которого было множество внебрачных детей, хотя законных наследников он не оставил. А вот его предком по матери был Роберт Кейтсби, который известен в английской истории тем, что стал организатором Порохового заговора. Тогда английские католики попытались убить короля Якова I Стюарта.

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

Лили Коллинз