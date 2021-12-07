Семенович раскрыла подробности жизни с большой грудью

Певица Анна Семенович рассказала изданию Woman.ru такие факты о себе, которых не знали большинство ее поклонников.

Фото: @ann_semenovich @ann_semenovich

В частности она рассказала, как ей живется со своим внушительным размером груди.

Оказалось, что артистке приходится покупать по два одинаковых комплекта белья:

"Я всегда покупаю два комплекта нижнего белья и два раздельных купальника. Приходится так делать из-за разницы в размерах между «верхом» и «низом». Именно поэтому я думала о создании собственной линии белья для девушек с выдающимися формами...", — заявила Семенович.

При этом, 41-летняя певица призналась, что, несмотря на большой размер бюста, может и любит спать на животе.

«Вопреки расхожему стереотипу и шуткам на эту тему, я очень люблю спать на животе», — заявила певица.

Певица также рассказывала, что несколько лет назад пошла на операционное уменьшение груди с девятого до пятого размера.