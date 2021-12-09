Киркоров назвал свой роман с Пугачевой ошибкой

Эстрадный артист Филипп Киркоров посчитал свой роман с певицей Аллой Пугачевой ошибкой. Об этом сообщает издание «7 дней».

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Исполнитель заявил, что у него в жизни сбывались все мечты, но он добавил, что зря желал отношений со звездой. «Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка», — сказал Киркоров.

Он отметил, что сейчас не ищет отношений и не верит в любовь, так как не понимает, зачем она нужна. «Ее нет. А потом, без любви гораз­до проще. Мне эмоций на сцене хватает. Каждая песня — это эмоция», — считает певец.