"Ужасное состояние": Тодоренко заявила о проблемах со здоровьем

Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она опубликовала видео, в которых рассказала о плохом самочувствии, в Stories в своем Instagram-аккаунте.

Вечер вторника 7 декабря Тодоренко провела в больнице. У нее поднялась температура до 38 градусов и пропал голос:

«Голос почему-то пропал, очень режет в горле. Когда встаю с кровати — кружится голова, ужасное состояние слабости. Температура держится, но радует одно. Первый тест на ковид пришел отрицательный, сейчас жду второй», — рассказала телеведущая.

По ее словам, она очень переживает за коллег, с которыми тесно контактировала более 12 часов на съемочной площадке.

«Пусть все будут здоровы!», — написала она в Instagram.

Кроме того, Тодоренко поблагодарила подписчиков за поддержку и сочувствие: