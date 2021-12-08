"Ужасное состояние": Тодоренко заявила о проблемах со здоровьем

Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она опубликовала видео, в которых рассказала о плохом самочувствии, в Stories в своем Instagram-аккаунте.
Вечер вторника 7 декабря Тодоренко провела в больнице. У нее поднялась температура до 38 градусов и пропал голос:
«Голос почему-то пропал, очень режет в горле. Когда встаю с кровати — кружится голова, ужасное состояние слабости. Температура держится, но радует одно. Первый тест на ковид пришел отрицательный, сейчас жду второй», — рассказала телеведущая.
По ее словам, она очень переживает за коллег, с которыми тесно контактировала более 12 часов на съемочной площадке.
«Пусть все будут здоровы!», — написала она в Instagram.
Кроме того, Тодоренко поблагодарила подписчиков за поддержку и сочувствие:
«Надеюсь, все будет хорошо! Спасибо вам, мы справимся».