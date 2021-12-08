Беременная модель выложила фото и спровоцировала скандал

Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой почти два года назад. Звезда активно делилась подробностями беременности, а после родов и трудностями, с которыми сталкиваются молодые родители. Это еще не все: девушка публиковала откровенные фото и в мельчайших деталях показывала изъяны фигуры. Одних подобные снимки шокировали, а других вдохновляли. Сейчас модель ждет близнецов и продолжает делиться в социальных сетях изнанкой своего положения.

Фото: @ashleygraham @ashleygraham

Так, Эшли выложила в Instagram откровенную фотографию, чтобы продемонстрировать растяжки на животе. Звезда рассказала, что ее муж сравнил их с «древом жизни».

@ashleygraham

В комментариях ее подписчики в который раз восхитились смелостью модели: девушки писали слова благодарности Грэм, мол, она помогает им вставать каждый день с постели, принимать себя такими, какие они есть, и любить свое тело даже после родов. Снимок модели моментально разлетелся в СМИ и вызвал общественный резонанс, например, русскоязычная аудитория приняла фото весьма неоднозначно и разбилась на два лагеря.

«Это новая реальность, в которой нам давно уже пора научиться жить. Мы должны понимать, что сейчас звезды нашли в себе смелость противостоять нереалистичным стандартам красоты, которые навязывают глянцевые журналы. Теперь знаменитости учат нас быть собой, принимать свои недостатки и просто жить, наслаждаясь каждым днем»,

- написала Татьяна под одним из постов со снимком Эшли.

@ashleygraham

Однако с ее мнением согласились далеко не все:

«Я не хочу жить в мире, где небритые подмышки, лишний вес и отказ следить за собой считаются нормой. Что красивого в этом снимке? Ничего. Мне от него стало только хуже. Эта модель меня не вдохновила, наоборот, теперь я всерьез задумалась о том, что не хочу иметь детей»,

- объяснила свою позицию некая Елена.

Снимок модели сейчас продолжают обсуждать во всех социальных сетях: в комментариях взвешивают все «за» и «против» подобных откровений, делятся своим опытом и мнениями, но, в основном, конечно, осуждают. Многие пишут о том, что люди не готовы пока к такому шокирующему контенту.

@ashleygraham