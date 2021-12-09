Косметолог перечислила операции Федункив перед свадьбой

50-летняя экс-участница шоу Comedy Woman Марина Федункив прибегла к пластическим операциям перед свадьбой с 37-летним итальянецем Стефано Маджи (Stefano Maggi). Об этом рассказала косметолог, руководитель клиники Эстетической Медицины Татьяна Баллирано, передает «Комсомольская правда».

Фото: @marina_phedunkiv @marina_phedunkiv

Эксперт прокомментировала появившийся в сети коллаж с фотографиями актрисы до и после вероятных вмешательств.

«Думаю, тут грамотно сделана пластика. Скорее всего, была пластика лба и нижней трети лица: коррекция подбородка, овала, подтянута шейка. Ну и конечно, было инъекционное лечение. Думаю, есть ботокс, использовались и филлеры», — считает специалист.

Ранее Федункив рассказала, что уже обговорила детали брачного контракта с мужем. «Стефано обсуждал со мной договор в том аспекте, чтобы у меня не было вопросов: может, ему от меня что-то нужно или он на что-то претендует? Не исключаю, что документ сделаем», — заявила она.