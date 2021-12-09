"Это очень дорого": сколько стоит выступление Сердючки на Новый год

Артист Андрей Данилко выступит с новогодним шоу на фестивале Big Art Festival в отеле Raffles The Palm в Дубае. Чтобы этот концерт состоялся, с певцом пришлось договариваться за полтора года до даты.
“На Новый год лучше, чем Верка Сердючка, артиста придумать невозможно. Мы работаем не первый раз и всегда остается приятное послевкусие от сотрудничества, так как все четко и качественно. Гости — мега довольны. Стоит Андрею со своим большим коллективом, огромным оркестром из более чем 22 человек выйти на сцену, людей с танцпола не забрать”,
– рассказал организатор фестиваля Максим Берин в разговоре с зданием StarHit.
Касательно райдера Данилко достаточно скромен в своих требованиях. Хотя об артистке давно ходит слава требовательной звезды.
“Давно заметил, чем выше уровень артиста, тем он адекватнее и профессиональнее. Никаких заморочек, у Андрея все стандартно, соответствует имиджу. Понятно, что это перелет бизнес-классом и пятизвездочный топ-отель — номера повышенной комфортности «сьюиты». Кроме того, мы предложили Данилко и оставляем его потом на несколько дней отдохнуть в Дубае — он с радостью согласился. У нас не только рабочие, но и прекрасные дружеские отношения”.
Отвечая на вопрос, сколько же артист просит за свое выступление в Новый год, Берин ответил: “Это очень дорого!”.
По данным StarHit, подобное выступление артиста обойдется организаторам в 12 миллионов рублей за часовой концерт.
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