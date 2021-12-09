"Это очень дорого": сколько стоит выступление Сердючки на Новый год

“Давно заметил, чем выше уровень артиста, тем он адекватнее и профессиональнее. Никаких заморочек, у Андрея все стандартно, соответствует имиджу. Понятно, что это перелет бизнес-классом и пятизвездочный топ-отель — номера повышенной комфортности «сьюиты». Кроме того, мы предложили Данилко и оставляем его потом на несколько дней отдохнуть в Дубае — он с радостью согласился. У нас не только рабочие, но и прекрасные дружеские отношения”.