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1 час назад

"Это очень дорого": сколько стоит выступление Сердючки на Новый год

Артист Андрей Данилко выступит с новогодним шоу на фестивале Big Art Festival в отеле Raffles The Palm в Дубае. Чтобы этот концерт состоялся, с певцом пришлось договариваться за полтора года до даты.

"Это очень дорого": сколько стоит выступление Сердючки на Новый год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

“На Новый год лучше, чем Верка Сердючка, артиста придумать невозможно. Мы работаем не первый раз и всегда остается приятное послевкусие от сотрудничества, так как все четко и качественно. Гости — мега довольны. Стоит Андрею со своим большим коллективом, огромным оркестром из более чем 22 человек выйти на сцену, людей с танцпола не забрать”,

– рассказал организатор фестиваля Максим Берин в разговоре с зданием StarHit.

Касательно райдера Данилко достаточно скромен в своих требованиях. Хотя об артистке давно ходит слава требовательной звезды.

“Давно заметил, чем выше уровень артиста, тем он адекватнее и профессиональнее. Никаких заморочек, у Андрея все стандартно, соответствует имиджу. Понятно, что это перелет бизнес-классом и пятизвездочный топ-отель — номера повышенной комфортности «сьюиты». Кроме того, мы предложили Данилко и оставляем его потом на несколько дней отдохнуть в Дубае — он с радостью согласился. У нас не только рабочие, но и прекрасные дружеские отношения”.

Отвечая на вопрос, сколько же артист просит за свое выступление в Новый год, Берин ответил: “Это очень дорого!”.

По данным StarHit, подобное выступление артиста обойдется организаторам в 12 миллионов рублей за часовой концерт.

Ранее мы писали о гонорарах российских звезд за новогодние корпоративы.

Звёзды,Андрей Данилко,StarHit,
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