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1 час назад

Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату

Певицу Марину Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщает Starhit.

Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Появилась информация, что у артистки обожжено 20% тела (раньше говорилось о 50%). Но ей все равно могут потребоваться дополнительные пластические операции. Сейчас же врачи ведут борьбу за то, чтобы спасти зрение певицы.

Версию о том, что у Хлебниковой якобы была депрессия и проблемы с алкоголем, опроверг ее близкий друг Дмитрий Чижов.

"На 100 процентов опровергаю слухи о депрессии и алкоголизме Марины. За наши 30 лет знакомства никогда не видел ее в таком состоянии",

- сказал он.

Ранее о состоянии Хлебниковой высказалась Наталья Штурм.

Звёзды,Наталья Штурм,Марина Хлебникова,
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