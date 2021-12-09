Певицу Марину Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщает Starhit.
Появилась информация, что у артистки обожжено 20% тела (раньше говорилось о 50%). Но ей все равно могут потребоваться дополнительные пластические операции. Сейчас же врачи ведут борьбу за то, чтобы спасти зрение певицы.
Версию о том, что у Хлебниковой якобы была депрессия и проблемы с алкоголем, опроверг ее близкий друг Дмитрий Чижов.
"На 100 процентов опровергаю слухи о депрессии и алкоголизме Марины. За наши 30 лет знакомства никогда не видел ее в таком состоянии",
- сказал он.